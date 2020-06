Landrat zu Lügde: Keine Fehler beim Jugendamt

Axel Lehmann, Landrat im Kreis Lippe, ist eine zentrale Figur bei den Ermittlungen dazu, was im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde alles schief gelaufen ist - bevor es zur Entdeckung kam und auch danach. Am Montag (22.06.2020) war der SPD-Politiker als Zeuge vor den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) im NRW-Landtag geladen.

Als oberster Dienstherr ist Lehmann auch für das Jugendamt Lippe verantwortlich. Dort aber hatte man sich für das Pflegeverhältnis auf dem Campingplatz nicht zuständig gesehen - obwohl es längst deutlich Hinweise darauf gab, dass es dort sexuelle Gewalt an mindestens einem Kind geben könnte.

Zudem ist Lehmann Chef der Kreispolizei Lippe, der im Lauf der späteren Ermittlungen mehrfach eklatante Fehler unterlaufen sind. Bei den Ermittlungen, die nach der Aufdeckung des systematischen Kindesmissbrauchs folgten, war es wiederholt zu teils abstrusen Versäumnissen und Pannen bei der Polizei gekommen. So waren unter anderem Asservate aus einer Polizeibehörde verschwunden.