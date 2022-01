Letzte Frist: SPD und Grüne drohen im Hochwasser-Ausschuss mit Verfassungsklage

Dabei gehen SPD und Grüne auch den Ausschussvorsitzenden Ralf Witzel (FDP) an - in einem vierten Brief, den sie bereits am Mittwoch verschickten. Als Ausschussvorsitzender ist Witzel zur Neutralität verpflichtet, er hat auch im Ausschuss selbst kein Stimmrecht. Seine Aufgabe ist allerdings die Anforderung von Akten der Landesregierung. "Das Fehlen weiterer Akten nach einem Zeitraum von dreieinhalb Monaten nach Beweisbeschluss ist inakzeptabel und nur mit einem schuldhaften Zögern zu erklären" , so der Vorwurf von SPD und Grünen in Richtung Witzel.

Sitzungen "in bleihaltiger Luft"

Der Vorsitzende bestätigt gegenüber dem WDR die unvollständige Aktenlage, bekräftigt aber: "Ich mahne regelmäßig die Vervollständigung der Aktenlage bei den betroffenen Behörden an" . Dass zum Teil erst wenige Tage vor Ausschuss-Terminen fest steht, wer als Zeuge gehört wird, liege an den späten Aktenlieferungen und nicht etwa an seiner Amtsführung, so Witzel. Insgesamt kritisierte Witzel das Auftreten der Oppositionsfraktionen im Untersuchungsausschuss: Die Sitzungen hätten "von Beginn an in bleihaltiger Luft" stattgefunden.

Stand: 28.01.2022, 06:00