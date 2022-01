U-Ausschuss Flutkatastrophe: Chef des Landesumweltamtes weist Vorwürfe zurück

„Aufgaben vollumfänglich erfüllt.“

Delschen betonte, nach seiner "persönlichen Anschauung " habe das LANUV diese Aufgaben während und nach der Flutkatastrophe " vollumfänglich erfüllt ". Wichtiger Adressat der Meldungen, so Delschen, seien die Wasser- und Gefahrmeldestellen der Bezirksregierungen. Die seien für das Management des Hochwassers zuständig und dafür verantwortlich, Warnungen und Schutzmaßnahmen in die Wege zu leiten.

"So außergewöhnlich, dass man Alarm schlagen musste."

Zuvor hatte ein Meteorologe und Experte für Vorhersagen den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses Simulationsrechnungen von 12. bis 14. Juli 2021 präsentiert. Prof. Joaquim Pinto vom Karlsruher Institut für Technologie betonte, bereits am 12. Juli hätten Simulationen des Deutschen Wetterdienstes klar ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für starke Niederschläge in Südwestdeutschland, Belgien und Holland so außergewöhnlich gewesen seien, " dass man Alarm schlagen musste". Besonders erschreckend sei für ihn und seine Mitarbeiter gewesen, "dass das Gebiet, wo die Einschätzung um 100 Millimeter war, unglaublich groß war. Spätestens am frühen Nachmittag des 13. Juli war es relativ sicher, dass etwas passieren würde im Grenzgebiet NRW und nördlichem Rheinland-Pfalz ", so Pinto.

Allerdings sei es nicht möglich, in einem Gebiet wie der Eifel vorherzusagen, welche Täler betroffen sein würden. Das sei frühestens sechs Stunden vor dem Ereignis zu bestimmen. Ob man evakuiert, wenn eine punktgenaue Vorhersage nicht möglich ist? Das sei, so der Meteorologe, eine politische Entscheidung.

"Ein Viertel der Jahresniederschlags, das ist viel."