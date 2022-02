Tod in der JVA: Im Fall Amad A. bleiben Fragen offen

Landesregierung hat Konsequenzen gezogen

Die Landesregierung hat inzwischen Konsequenzen aus dem Fall gezogen. Innenminister Reul etwa hat Veränderungen in den Polizeidatenbanken vornehmen lassen. 2018 waren vier Klicks am Computer nötig, um ein Foto zu erhalten, jetzt erscheint das Lichtbild sofort. Die Zusammenführungen von Datensätzen sei nun klar festgelegt. Das dürfe nicht mehr jeder machen, sondern nur extra geschulte Leute beim LKA und in den Kreispolizeibehörden, so Reul gegenüber dem WDR.

Peter Biesenbach (CDU), NRW-Justizminister

Auch Justizminister Biesenbach leitete mehrere Maßnahmen ein. Der Brandschutz in den Gefängnissen wurde verbessert. Matratzen und Möbel in den Zellen sollen schwerer entzündbar sein. Außerdem muss inzwischen – anders als 2018 bei Amad A. – bei der Aufnahme in eine JVA die Identität überprüft werden. Hat die Polizei keine Fingerabdrücke genommen, wird das in der JVA gemacht. Drei Fälle seien dem Minister bekannt, wo durch diese Methode seitdem entdeckt wurde, dass die falsche Person inhaftiert werden sollte.

Anwälte der Familie geben noch nicht auf

Die ursprünglichen Fehler lagen also bei der Polizei. Sven Tamer Forst, Anwalt der Eltern von Amad, geht davon aus, dass die Polizisten damals in Geldern billigend in Kauf genommen hätten, das Amad der Falsche ist. Deshalb sei die Strafbarkeit der Freiheitsberaubung eindeutig gegeben. Forst will alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die Beamten zur Rechenschaft zu ziehen. Das hätte einen Abschreckungseffekt, so Forst. "Wenn ich weiß, dass ich verfolgt werden kann, dann mache ich es eben vielleicht nicht."

Die Eltern von Amad A.