Missbrauchsfall Lügde: Täter schon 1980 aufgefallen?

Es sind neue unheimliche Fragen, die eine Zeugenaussage im Düsseldorfer Landtag zum Missbrauchsfall Lügde aufwirft. Gab es noch deutlich früher als bisher bekannt Vorfälle auf dem Campingplatz? Oder in der näheren Umgebung? Das zumindest legen die Berichte einer früheren Polizeibeamtin der Kreispolizei Lippe nahe, die am Freitag im Untersuchungsausschuss aussagte. Die inzwischen 83-Jährige war bis vor 20 Jahren als Polizistin tätig und erinnerte sich an frühere Ermittlungen.

Erinnerung an früheren Polizeieinsatz

Die Ex-Polizistin schilderte im Landtag, dass es bereits um das Jahr 1980 wegen eines sexuellen Übergriffs einen Polizeieinsatz auf dem Campingplatz in Lügde Elbrinxen gegeben haben soll. Damals habe ein Jugendlicher einem sechs oder sieben Jahre alten Mädchen an einer Grundschule pornographische Bilder gezeigt. Später habe das Mädchen ihn auf einem Foto identifizieren können.

Es soll sich dabei laut Erinnerung der Zeugin um den mittlerweile verurteilten Haupttäter im Fall Lügde, den 57-Jährigen Dauercamper Andreas V., gehandelt haben. Damit stellt sich für die Abgeordneten im Landtag nun die Frage, ob der Lügde-Täter bereits als Jugendlicher sexuelle Gewalt ausgeübt haben könnte - und ob es bei der Polizei darüber weitere Erkenntisse gibt.