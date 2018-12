Fünf Prozent Unterrichtsausfall in NRW

Im vergangenen Schuljahr ist 5,1 Prozent des Unterrichts an den Schulen in NRW ausgefallen. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Freitag (21.12.2018) in Düsseldorf mitgeteilt. 3,8 Prozent sei ersatzlos gestrichen worden, 1,3 Prozent sogenanntes Eigenverantwortliches Arbeiten gewesen.

Neue Methode in diesem Schuljahr

Gebauer wies darauf hin, dass die Statistik noch nichts mit der neuen Messmethode zu tun hat, die seit diesem Schuljahr angewendet wird. Erstmals wird so flächendeckend der gesamte Unterrichtsausfall an allen Schulen mit einer Software erfasst. Im alten Schuljahr meldeten die rund 4.600 öffentlichen Schulen lediglich den Ausfall in einem zufällig ausgewählten Zeitraum.