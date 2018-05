NRW will Unterrichtsausfall an jeder Schule messen

Schon ab dem kommenden Schuljahr soll der Unterrichtsausfall an allen Schulen in NRW genau erfasst werden. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Freitag (04.05.2018) in Düsseldorf an.

Ausfall ein Mal pro Woche melden

Geplant ist, dass jede Schule - von der Grundschule bis zum Gymnasium - ein Mal pro Woche meldet, wie viele Unterrichtsstunden ausgefallen sind. Benutzt werden soll dazu eine Software, die bereits Krankheitsfälle von Lehrern erfasst, hieß es aus dem NRW-Schulministerium.