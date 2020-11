FDP-Nachwuchs ärgert sich "massiv" über Laschet

Der Ton wird rauer zwischen den Koalitionspartnern FDP und CDU in Düsseldorf: Die Jungen Liberalen (Julis) kritisieren Ministerpräsident Armin Laschet und werfen ihm im WDR gebrochene Versprechen vor. Bereits Ende Oktober forderte der Juli-Chef Alexander Steffen: „Armin, lass die Restaurants auf“ . Die Julis demonstrierten auch in der Düsseldorfer Altstadt gegen die pauschale Schließung von Restaurants, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen.

Damals hatte der FDP -Nacchwuchs aber noch die Hoffnung, dass die Maßnahmen nur auf den November beschränkt bleiben würden. So hatte es Ministerpräsident Laschet versprochen und nur deshalb hatte die FDP-Landtagsfraktion mitgemacht. Jetzt sind die Julis unzufrieden, das Laschet nicht Wort hält. „Mich ärgert der Zustand insgesamt massiv“ , so Alexander Steffen im Westpol-Interview.

FDP-Nachwuchs hält Maßnahmen für teils gefährlich