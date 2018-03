Mobile Praxen mit digitalem Schwerpunkt

In Siegen sollen sie dann Praxiserfahrungen sammeln. Die Universität hat dazu vier Kooperationskliniken, die gemeinsam vier mobile Praxen betreiben. Mit diesen können die Ärzte und Ärztinnen in die Landkreise fahren. Und auch die Nachwuchsmediziner und -medizinerinnen gelangen so zu den Patienten in den ländlichen Gebieten. Außerdem gibt es an der Uni Siegen digitale Forschungszweige, wie die Telemedizin. Damit soll ein digitaler und flexibler Einsatz möglich sein.