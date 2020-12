Tod durch Lärmschutzwand: Unfall war vermeidbar

Der Tod einer Autofahrerin auf der A3 bei Köln durch eine herabstürzende Betonplatte hätte wohl verhindert werden können, wenn der Landesbetrieb Straßen NRW seine Prüfaufgaben ordnungsgemäß erledigt hätte.

Die Versäumnisse seien zumindest "mitursächlich" für den tödlichen Unfall im November, heißt es in einem Bericht des NRW-Verkehrsministeriums an den Verkehrsausschuss des Landtags. Der Bericht wurde am Mittwoch vorgelegt.