Schulleiter händeringend gesucht

In der öffentlichen Wahrnehmung gelte der Posten der Schulleitung eher als Belastung denn als positive Herausforderung, sagte NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Donnerstag (05.04.2018) in Düsseldorf. Um dennoch mehr Interessenten für den Job zu gewinnen, plant sie mehrere Maßnahmen:

Bessere Bezahlung

Stellvertretende Schulleiter erhalten seit Beginn des Jahres das gleiche Gehalt wie die Leitung. Damit sei " eine Gerechtigkeitslücke " geschlossen worden.

Jobsharing an der Spitze

In einem Modellversuch sollen sich ab dem Schuljahr 2018/19 zwei Personen eine Schulleitungsstelle teilen. Wer wie viel Anteil übernimmt, ist dem Duo selbst überlassen. Gebauer will mit diesem "Topsharing" besonders für Frauen Anreize schaffen, auch in Führungspositionen die Vereinbarkeit mit Familie zu schaffen.