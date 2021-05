Zustand der Umwelt: NRW sieht sich auf gutem Weg

Mehr Grün in die Städte

"Wir erleben glasklar die Auswirkungen des Klimawandels" , betonte Heinen-Esser. So hätten etwa die Landwirte drei trockene Jahre in Folge "deutlichst" gespürt. Wenn nicht mehr Wasser und Grün in die Städte geholt werde, würden sich viele Stadtviertel im Sommer so aufheizen, dass man dort "kaum mehr leben" könne, weil es zu heiß werde.