Volksinitiative in NRW will Insektenschutz verbessern

Man brauche einen Kurswechsel in vielen Politikfeldern, sagte der BUND-Landesvorsitzende Holger Sticht. "Das Credo der Landesregierung, die Wirtschaft zu 'entfesseln', forciert geradezu den Verlust von Lebensräumen und Artenschwund", so Sticht weiter.

Druck auf die Landesregierung durch Unterschriften