Die Luft in NRW-Städten wird langsam besser

Den Angaben zufolge wurde an der Wilhelmstraße in Aachen, der Gladbecker Straße in Essen, der Turiner Straße in Köln und der Gustav-Heinemann-Straße in Leverkusen im Jahr 2019 der Grenzwert erstmals eingehalten. "Die Messwerte zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind und verkehrslenkende Maßnahmen zu deutlichen Rückgängen führen" , sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ).

Stand: 08.01.2020, 15:03