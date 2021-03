Kritik an automatisierter Werbung des Schulministeriums

In NRW wird jeder Lehrer und jede Lehrerin dringend gebraucht, darüber gibt es zwischen den Parteien sicher keinen Streit. Entsprechend dürfte eine Imagekampagne wie " Lieblingsmensch - Lehrkraft werden in NRW " eigentlich niemanden stören.

Dass es jetzt trotzdem Kritik gibt, liegt daran, wie diese Kampagne beworben wird. In sozialen Medien hatten Nutzer so genannte Bannerwerbung auf einer Internetseite gefunden, die der rechten Medienszene zugeordnet wird.

Automatisierte Werbung als Problem?

Offenbar - so vermutet es die SPD in einer Kleinen Anfrage an das zuständige Schulministerium - liege der Grund dafür in einer automatische erstellten Werbekampagne durch Google. Man habe wohl vergessen, solche umstrittenen Seiten von der Bewerbung auszuschließen. Auch im Netz hatte es bereits Kritik an den Werbemaßnahmen gegeben.

Die Sozialdemokraten wollen in ihrer Anfrage, die dem WDR vorliegt, daher wissen, ob es noch mehrere solcher Werbungen gegeben hat und wie das Ministerium künftig verhindern will, dass auf ähnlichen Portalen geworben wird.

Ministerium stoppt Ausspielung

Auf WDR-Anfrage hieß es aus dem Schulministerium, man habe direkt keine Anzeigenschaltung auf der Seite vorgenommen. Allerdings sei es durch automatisierte Prozesse bei Google dazu gekommen, dass Usern die Werbung dort angezeigt worden ist.

" Das Schulministerium hat diese automatisierte Anzeigenausspielung allerdings unmittelbar gestoppt und setzt wie bisher die permanente Prüfung des Ausspielens von Anzeigen weiter fort ", erklärte ein Sprecher.

SPD fordert Werbemaßnahmen offenzulegen