Viele Lebensmittelkontrollen in NRW fallen aus

Lebensmittelkontrolleure sollen Gefahren entdecken, bevor sie beim Verbraucher ankommen – von Viren oder Bakterien über Reinigungsmittel bis zu Stahlsplittern in Lebensmitteln. Dafür sollen sie regelmäßig alle Betriebe kontrollieren, die mit Lebensmitteln arbeiten, etwa Wursthersteller, aber auch Kioske.

Doch eine Westpol-Umfrage zeigt: Etliche eigentlich geplante Kontrollen in NRW fallen aus. Im vergangenen Jahr schafften die Ämter nur 77 Prozent der Regelkontrollen. 2014 waren es noch 88 Prozent.

Das ist Ergebnis einer Umfrage unter den 50 Lebensmittelüberwachungsämtern in NRW , an der sich 44 Ämter beteiligten. Manche Ämter schafften sogar nur die Hälfte der eigentlich vorgesehenen Regelkontrollen: Der Kreis Heinsberg: 52 Prozent, Krefeld: 51 Prozent, Gelsenkirchen sogar nur 43 Prozent.

Personal ist knapp

"Der Personalstand ist auf Kante genäht" , erklärt Christoph Brundiers, Leiter des Lebensmittelüberwachungsamtes im Kreis Steinfurt. Wenn Mitarbeiter ausfielen, etwa durch Krankheit oder Elternzeit, entständen Lücken.

Bei ihm im Kreis blieben deshalb voriges Jahr gut 400 Kontrollen liegen. Brundiers versichert, dass in den Betrieben mit erhöhtem Risiko dennoch alle geplanten Kontrollen gemacht wurden. Doch eine Chance, eigene Schwerpunkte zu setzen, hätte sein Team durch die enge Taktung der Regelkontrollen kaum.

Eine Reform soll die Ämter jetzt entlasten – und die Lebensmittelkontrolle verbessern. Das betonen NRW -Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ), die anderen Länder und der Bund in seltener Eintracht. Schaffen wollen sie das ausgerechnet, indem sie die Zahl der vorgegeben Kontrollen reduzieren.

Konzentration auf Risiko-Betriebe

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU)

NRW -Ministerin Heinen-Esser erklärt: " Wir haben festgestellt, dass man zu viele Regelkontrollen in Betrieben gemacht hat, deren Produkte eigentlich überhaupt nicht risikoanfällig sind ." Für diese Betriebe soll ab November die Vorgabe für den Prüf-Rhythmus gesenkt werden – damit die Prüfer öfter in wirklich riskante Betriebe gehen könnten.

Nur: Mehrere Verbraucherschutzverbände fürchten einen gegenteiligen Effekt durch die Reform. Nämlich weniger Kontrollen – gerade in Risikobetrieben. Ekkehard Hofmann, Professor für Öffentliches Recht und Umweltrecht an der Universität Trier, hat die Pläne im Auftrag von Foodwatch begutachtet. Er sieht in ihnen ein Sparprogramm an der Lebensmittelsicherheit und spricht sogar von " Etikettenschwindel ".

Denn: Reduziert wird durch die Reform ausgerechnet die Prüf-Vorgabe für Risiko-Betriebe. Bisher galt zum Beispiel für die zweite Risikoklasse, etwa Hersteller von sensiblen Fleisch-, Fisch- oder Milchprodukten, dass die Prüfer wöchentlich vorbeikommen, also 52-mal im Jahr.

Daraus wird ab November die Vorschrift, mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Das heißt im schlechtesten Fall nur noch zwölfmal im Jahr – und damit 40 Kontrollen weniger.

Befürchtung: Gesundheitsrisiken könnten steigen

"Die Gesundheitsrisiken steigen ganz klar, wenn man die Lebensmittelkontrollen so massiv zurückfährt ", fürchtet Hofmann. Er verweist auf potenziell tödliche Risiken, wie etwa die viel zu spät entdeckten Keime in der Wurst des Herstellers Wilke. Auch der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure warnt vor der Reduzierung der Regelkontrollen.

Denn ohne Regelkontrollen finde man gar keine Anlässe für zusätzliche Kontrollen, erklärt Manuel Klein, stellvertretender Vorsitzender des Verbands: " Ein schwarzes Schaf muss ja erstmal entlarvt werden und das kann ich nur durch eine gewisse Kontrollhäufigkeit. "

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft weist diese Kritik zurück. Es betont, dass es am Ende sogar mehr Kontrollen geben solle – und die Ämter stärker nach eigenen Risikobewertungen arbeiten könnten.

Lebensmittelkontrolle im Labor

Doch auch die Westpol-Umfrage zeigt die Bedeutung der bisherigen Regelkontrollen: Bei etwa jeder zweiten stellten die Prüfer Verstöße fest, von falschen Kennzeichnungen bis zu Hygienemängel. Bei den sogenannten Anlasskontrollen wurden die Prüfer nur bei jeder dritten fündig.

Mehr überraschende Kontrollen

Ein Grund dafür ist, dass die Anlasskontrollen bisher oft einfach Nachkontrollen sind – und Mängel zwischenzeitlich abgestellt wurden. Christoph Brundiers im Kreis Steinfurt sieht in der Reform jetzt durchaus Chancen – wenn er durch sie tatsächlich mehr Freiraum für wirklich überraschende Kontrollen bekommt. " Dann würden wir ein Stück unberechenbarer ", sagt er.