Ukraine-Debatte im Landtag: Vom Winde verwirrt

Flüchtlingshilfe zentrales Thema bei MPK

Vom Bund forderte Wüst dabei klare finanzielle Zusagen für die Flüchtlingshilfe vor Ort. Darum werde es auch am Donnerstag beim Bund-Länder-Treffen gehen, kündigte er als MPK -Vorsitzender an. "Der Bund darf die Kommunen nicht im Stich lassen." Bund, Länder und Kommunen wären gemeinsam in einer "Verantwortungsgemeinschaft" , so Wüst. Bei der Verteilung, Registrierung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine bräuchten Kommunen jetzt eine faire Lösung.

SPD im Wahlkampfmodus

Thomas Kutschaty

"Man darf nicht immer nur mit dem Finger nach Berlin zeigen" , erklärte hingegen SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty. "Wo ist der Krisenstab, den wir jetzt bräuchten?" Angesichts eines möglichen Kohle- und Gas-Embargos forderte er "dringend eine neue Energiepolitik für unser Land" . Allerdings warnte er auch vor den wirtschaftlichen Folgen eines sofortigen Lieferstopps für russisches Gas.