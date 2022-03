„Solidarität ist großartig“

Stamp sagte im Interview mit dem WDR -Landesmagazin Westblick auf WDR 5, für diejenigen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, werde durch Land und Kommunen gesorgt. Wie viele Menschen vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Nordrhein-Westfalen flüchten, lasse sich allerdings nur schwer schätzen. Die meisten der 670.000 Flüchtenden würden wohl in Osteuropa, zum Beispiel in Polen, bleiben, weil sie dort Familie hätten. Andere hofften, dass der Krieg bald vorbei sei und würden deshalb in den Nachbarländern Schutz suchen.

„Historische Entwicklung“

Erstmals werde der auch in allen Ländern der Europäischen Union auch gewährt. Am Donnerstag solle eine entsprechende "Massenzustromsrichtlinie" beschlossen werden, die regelt, dass alle EU -Mitglieder Flüchtlinge aufnehmen - ohne um Schlüsselzuweisungen feilschen zu müssen. „Das ist bei der ganzen Katastrophe der wirklich einzig positive Funken in diesen Tagen, dass die europäische Idee ein Stück weit wieder wach geworden ist“ , so Stamp. Die Solidarität sei auf allen Ebenen großartig „und sie ist vor allem europaweit und das ist was, was mir ein bisschen Hoffnung macht.“

Viele wollen helfen

Wer Menschen unterbringen oder auf eine andere Weise helfen wolle, solle sich am besten an die entsprechenden Stellen in seiner Stadt oder seinem Kreis wenden. Man sei im ständigen engen Austausch, um alles zu organisieren und zu koordinieren. Das betreffe im Übrigen auch die Kapazitäten in Kitas und Schulen, denn viele der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche.