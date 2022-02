Wie die Ukraine-Krise die NRW-Wirtschaft treffen könnte

Wie gravierend die ökonomischen Folgen der Krise ausfallen, hängt auch von der Schärfe der weiteren Sanktionen ab, die beschlossen werden sollen. Wüst plädierte für "das gesamte Potenzial an wirtschaftlichen, finanziellen und diplomatischen Sanktionen" .

Viel Handel mit Russland

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen NRW und Russland sind eng. Laut Landeswirtschaftsministerium arbeiten rund 1.200 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen in rund 250 russischen Tochterunternehmen. In Russland wiederum gibt es derzeit rund 3.650 Firmen mit deutscher Beteiligung.

Laut vorläufigen Zahlen des Statistisches Landesamts wurden 2021 Waren aus Russland im Wert von knapp fünf Milliarden Euro importiert (damit wurden Rückgänge aus dem Vorjahr mehr als wettgemacht, 2020 war es Importe im Wert von 2,6 Milliarden Euro).

Pinkwart glaubt nicht an Runterfahren von Lieferungen

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)

Nicht nur Erdöl und Erdgas, sondern unter anderem auch Kohle, Kokereierzeugnisse und Metalle liefert die russische Wirtschaft an NRW-Firmen. "Die konkreten wirtschaftlichen Auswirklungen bei einer weiteren Verschärfung des Konflikts lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehen" , teilte das NRW-Wirtschaftsministerium auf WDR-Anfrage mit.

Kurzfristig sei die Gas-Versorgung in Deutschland gesichert, betonte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ): "Deshalb sind die starken Preis-Ausschläge an den Märkten für Öl und Gas sehr spekulativ. Im Übrigen kann ich nicht glauben, dass Russland die Lieferungen runterfährt, denn dies würde die russische Wirtschaft weitaus härter treffen als die europäische". Pinkwart erneuerte seinen Vorschlag einer nationalen Gasreserve. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Dienstag bei einem Besuch in NRW gesagt, Versorgungssicherheit sei gegeben.

"Dieser Krieg wird auch in NRW spürbar sein. Das kann auf der wirtschaftlichen Ebene sein mit steigenden Preisen" , sagte SPD -Landeschef Thomas Kutschaty. Vor allem aber müsse NRW bei möglichen humanitären Folgen Verantwortung übernehmen. Auch Wüst zeigte sich bereit zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Ökonomen: Höhere Inflationsrate

Wenn in Folge der Krise die Gaspreise stark steigen, droht das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2023 geringer auszufallen, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit. Auch die Inflationsrate würde weiter in die Höhe schnellen - bis zu 6,1 Prozent seien realistisch, zeigten neue Modellsimulationen des Instituts. Rund 55 Prozent des deutschen Gas-Bedarfs werden heute von Russland gedeckt.