NRW stockt Plätze für Menschen aus der Ukraine auf

Als Reaktion auf die Flüchtlingsbewegungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bereitet sich NRW auf mehr Schutzsuchende vor. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) kündigte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtages an, dass das Land seine Kapazitäten kurzfristig auf 25.000 Plätze erhöhen werde. Es lasse sich zwar noch nicht abschätzen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach NRW kommen. Es gelte aber: " Wer vor Putins Krieg flieht, ist bei uns in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen. "

Zunächst keine Registrierung nötig

Laut dem NRW-Flüchtlingsministerium waren es bislang 21.000 aktive Plätze in den insgesamt 33 Landesunterkünften. Bis Dienstag waren davon rund 13.800 belegt. Rund 1.900 Ukrainer wurden im Landessystem aufgenommen. Die Besonderheit im aktuellen Fall: Eine Registrierung ist - anders als bei der Flüchtlingsbewegung 2015 - nicht sofort notwendig, da sich ukrainische Staatsbürger bis zu 90 Tage ohne ein Visum in der EU aufhalten dürfen.

Auch Kommunen bauen ihre Kapazitäten aus