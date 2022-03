Flüchtende aus der Ukraine: So ist die Lage in NRW

Busse sollen Flüchtlinge abholen

In Köln hat die Stadt zunächst 200 Plätze vorbereitet. Innerhalb der nächsten zwei Wochen könne die Kapazität nach Bedarf auf bis zu 1.500 Plätze erweitert werden, teilte die Stadt mit. Dabei sollen zuerst die bestehenden städtischen Unterkünfte mit abgeschlossenen Wohneinheiten belegt werden. Erst im letzten Schritt würden Menschen aus der Ukraine in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Geflüchtet aus Kiew, Zukunft ungewiss

Am Flughafen Düsseldorf landete am Mittwochnachmittag ein Flugzeug aus dem polnischen Krakau, das vor allem Kinder, Mütter und Großmütter aus dem Kriegsgebiet an Bord hatte. Sie sei noch völlig perplex, sagte eine Mutter zweier Kinder aus Kiew. Vor wenigen Tagen noch hätte sie nicht gedacht, dass sich ihr Leben derart schnell ändern würde. Sie wisse nicht, was vor ihnen läge und der Gedanke an Freunde und Verwandte, die noch in Kiew sind, sei beängstigend.

In Münster seien am Mittwoch die ersten 24 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen, sagte der Leiter des Krisenstabes der Stadt, Wolfgang Heuer. Sie würden in städtischen Unterkünften untergebracht. Außerdem starten am selben Tag drei Busse, vollgepackt mit Hilfsgütern und Helfern. Ziel ist der Ort Krakowez an der polnisch-ukrainischen Grenze. Auf dem Rückweg wollen die Helfer bis zu 150 Flüchtlinge mit nach Münster nehmen. Die Stadt Münster hatte vorab angekündigt, dass Plätze in vorhandenen Unterkünften "bezugsfertig eingerichtet" worden seien.

Gleichzeitig rufen offenbar derart viele hilfsbereite Münsteraner bei der Stadt an, dass die Angebote "aktuell nicht mehr zu bewältigen" seien, sagte Stadträtin Cornelia Wilkens. Seit Mittwochmorgen gibt es eine Info-Hotline "Hilfe für die Ukraine" im Rathaus. Unter der Telefonnummer 0251/492-5560 werden Fragen beantworten und bei Bedarf auch Hilfsangebote angenommen. Unter www.stadt-muenster.de/ukraine findet sich außerdem ein FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten für Helfende.