Land will viele weitere Plätze für Ukraine-Flüchtlinge schaffen

Flüchtlingsminister Joachim Stamp ( FDP ) kündigte am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an: " Wir werden in den nächsten Wochen weitere Zehntausende Plätze schaffen. " Das Land sei dabei, möglichst große Flächen wie zum Beispiel Hallen zu akquirieren. Allerdings gebe es weiterhin " überhaupt keine Prognose ", wie viele Menschen noch nach NRW kämen.

So wie hier in Gelsenkirchen sollen weitere Plätze für Menschen aus der Ukraine entstehen

Kaum noch Betten und Matratzen zu bekommen