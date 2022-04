Ukraine-Krieg: Länder sollen 1000 Euro pro Flüchtling verlangen

Die Not der Flüchtlinge aus der Ukraine ist groß, die Hilfsbereitschaft in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen auch. Zum Beispiel in Duisburg, wo mehrere Tausend Menschen Zuflucht gefunden haben. Von der Stadt registriert sind rund 3.000, hinzu kommen die privat Untergebrachten, sagte der Oberbürgermeister der Stadt, Sören Link ( SPD ), am Freitag im WDR .