Doppel-Hauptstadt: Laschet gegen Total-Umzug von Bonn nach Berlin

Auch 25 Jahre nach Unterzeichnung des Berlin/Bonn-Gesetzes lehnt NRW eine Verlagerung aller Ministerien in die Hauptstadt vehement ab. " Berlin ist doch schon heute völlig überhitzt und überfordert und kämpft um bezahlbaren Wohnraum ", so Ministerpräsident Laschet ( CDU ) am Dienstag. " Welchen Sinn soll es machen, jetzt noch tausende Beamte und ihre Familien mit Milliarden-Kosten nach Berlin umzusiedeln? "

Seit etwa zwei Jahrzehnten leistet sich Deutschland de facto eine Doppel-Hauptstadt: Die Ministerien sitzen in Berlin und Bonn. Am Freitag (26. April) ist es 25 Jahre her, seit das Berlin/Bonn-Gesetz verabschiedet wurde.