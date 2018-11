Tod in der JVA Kleve: Viele offene Fragen

Ein direkter Gespräch sei über die Rufanlage in der JVA gar nicht möglich, erklärt Peter Brock, Vorsitzender des Bunds der Strafvollzugsbeamten NRW, auf WDR-Nachfrage. Vielmehr drückt der Häftling auf einen Sensor, wodurch beim diensthabenden Beamten ein Lichtsignal ausgelöst wird - ähnlich wie im Krankenhaus. Der Beamte muss dann ebenfalls einen Sensor betätigen. Er kann dann zum Beispiel eine Frage stellen. In diesem Fall soll der Beamte dem Syrer gesagt haben, er sei noch kurz beschäftigt.

Direktes Gespräch nicht möglich

Während der Beamte spricht, kann er nicht gleichzeitig hören, was in der Zelle passiert. " Aus Datenschutzgründen ", erklärt Brock, um zu verhindern, dass JVA -Beamte Gespräche unter Häftlingen mithören können. Will der Häftling antworten, muss er erst wieder den Sensor drücken. Das habe Amad A. nicht getan - so steht es zumindest im Bericht des Ministeriums.

Zudem würde lediglich der Zeitpunkt solcher Kontakte, von denen es nach Brocks Aussage in jeder JVA " mehrere Tausend pro Tag" gebe, aufgezeichnet - nicht deren Inhalt. So kann also gar nicht ermittelt werden, ob und was zwischen dem Beamten und Amad A. gesprochen wurde.

Keine personellen Konsequenzen

Auf die Forderung des Abgeordneten Sven Wolf (SPD) nach einem Sonderermittler verwies Biesenbach auf die Staatsanwaltschaft: " Hier wird gearbeitet." Auch personelle Konsequenzen lehnte der Minister ab, bevor die Ermittlungen beendet seien.

Gleichzeitig ist eine weitere Verwechslung bekannt geworden. Ein Häftling der JVA Remscheid hatte eine falsche Identität angegeben, um den eigenen Bruder zu schützen. Er saß acht Monate in Haft.