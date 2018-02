Hat Laschet die Wahrheit "gebeugt" , wie SPD -Fraktionschef Norbert Römer am Dienstag (06.02.2018) sagt?

Laschet hat sich mit dem Botschafter getroffen

Fakt ist: Es hat Gespräche zu dem Thema gegeben - allerdings nicht auf höchster Ebene. So hat Laschet im Oktober den belgischen Botschafter und den Vertreter der Wallonie und Ostbelgiens in Düsseldorf getroffen. Dabei sei es unter anderem um Stromleitungen nach Belgien gegangen, heißt es aus der Staatskanzlei.

Zudem wollte der Ministerpräsident eigentlich Mitte Januar nach Belgien gereist sein. Die GroKo -Verhandlungen kamen dazwischen. Jetzt ist eine Reise für Ende Februar geplant.

Pinkwart wartet auf einen Termin

Der zuständige Energieminister Andreas Pinkwart ( FDP ) hat nach eigenen Angaben schon im Sommer 2017 Kontakt zu seiner belgischen Amtskollegin Nollet aufgenommen. Offenbar hatte die Belgierin aber keine Zeit für den deutschen Minister. Just am Dienstag ist bei Pinkwart ein Brief von Nollet eingetroffen. Das Treffen soll nun bald stattfinden.

Es hat also durchaus Kontakte, Gespräche und versuchte Kontaktaufnahmen gegeben. Weit oben auf der Prioritätenliste scheint eine Abschaltung von Tihange in Belgien aber nicht zu stehen. Das zeigt die Antwort der Ministerin an den Grünen Krischer.

Laschets Vorschlag, Belgien könnte aus der Kernkraft aussteigen und dafür Kohlestrom aus NRW bekommen, habe sie "überrascht" . Und: Der Energiemix ist Teil der Souveränität jedes Mitgliedsstaates der EU .

