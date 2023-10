Vereine in NRW mit Tierschutzpreis ausgezeichnet

In diesem Jahr ging der erste Platz an den Rietberger Verein "Achtung für Tiere e.V. " aus dem Kreis Gütersloh. Der kombiniert konkrete Hilfen für einzelne Tiere mit einer Informations- und Bildungsarbeit. So werden Tierschutzferienspiele und Tierschutzunterricht organisiert. Mit all dem soll das öffentliche Bewusstsein für den Tierschutz gestärkt werden. Für den ersten Platz gab es nach Angaben der Landesregierung 10.000 Euro.

Der zweite Platz und damit 7.000 Euro gingen an den "Tierschutzverein Köln-Porz e.V. - Menschen für Tiere und Tiere für Menschen". Der unterstützt Futterstellen für freilebende Katzen und setzt sich für die Rettung von Igeln, Wildvögeln und anderen Wildtieren ein.

Der dritte Platz und jeweils 5.000 Euro wurden doppelt vergeben: an die "Oberbergische Tierschutzstiftung Hund, Katze, Mensch" aus Waldbröl im Oberbergischen Kreis und an den "Tierfreunde Münster Tierschutzverein e. V. " aus Münster-Handorf.

Neben den regulären Preisen wurde auch ein Sonderpreis "Engagement als Privatperson" verliehen. Mit dem wurde Norbert Meinersmann aus Sassenberg im Kreis Warendorf für seine ehrenamtliche Arbeit in der Rehkitzrettung ausgezeichnet.

Ministerin lobt Engagement

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen sagte bei der Verleihung der Preise, das "enorme und vielfältige Engagement " für das Wohl der Tiere sei " beeindruckend ". " Ich hoffe, dass dieses vorbildliche Wirken noch mehr Menschen motiviert, sich für die gute Sache einzubringen. "

