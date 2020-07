Bundesrat berät neue Regeln für Schweinezucht

Grüne wollen komplett raus aus dem Kastenstand

Die Grünen wollten den Kastenstand abschaffen. Die Sauen werden während der Trächtigkeit und Säugezeit darin untergebracht, damit sie den Nachwuchs nicht erdrücken. In dem ursprünglich von NRW und Schleswig-Holstein ausgehandelten Papier war von einer deutlichen Verkürzung des Aufenthalts im Kastenstand die Rede. Das aber war den Grünen nicht mehr genug.

" Wir haben die Chance, ein besseres Paket hinzukriegen ", sagte Renate Künast, Bundestagsabgeordnete von B‘90/Grüne und ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin, Anfang Juni. Das Paket müsse stattdessen " noch ehrgeiziger sein " und " den Bauern wirtschaftliche Chancen schaffen ".

Bauern fordern Rechtssicherheit

Schweinezüchter Michael Uckelmann aus Dülmen.

Die Bauern fordern vor allem endlich eine Entscheidung. 7.000 Schweinemastbetriebe gibt es in NRW. Einer davon ist der Hof von Schweinebauer Michael Uckelmann aus Dülmen. Er hält 500 Zuchtsauen, die jährlich 15.000 Ferkel auf die Welt bringen. Vor acht Jahren hat er in seinen Stall investiert: Es gibt Tageslicht und frische Luft – so wie es die neusten gesetzlichen Standards forderten.

" Ich wäre bereit zu investieren, nur brauchen wir Rechtssicherheit ", sagt Uckelmann. Er müsse wissen, wie "der Stall der Zukunft " auszusehen habe, um ihn so zu bauen, dass in fünf Jahren nicht nachjustiert werden müsse.

Muttersau mit ihren Ferkeln im Kastenstand.

Auch aus anderen Gründen wird Zeit für die neuen Vorgaben. Denn das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 2016 ein Urteil des OLG Sachsen-Anhalt ein Jahr zuvor bestätigt, wonach die Kastenstände, so wie sie bisher erlaubt sind, zu eng für eine tiergerechte Haltung sind.

Die Landwirtschaftsministerien in NRW und Schleswig-Holstein haben ihren Kompromissvorschlag deshalb nochmal überarbeitet. Dies soll sich konkret ändern: