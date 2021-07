Mehr Videoüberwachung gegen Tierquälerei

Die Bilder sind auch für Menschen, die sich nicht für Tiere engagieren, harte Kost: Männer treten und prügeln auf völlig abgemagerte Kühe ein, die schließlich zusammenbrechen. Ein krankes Kalb wird getreten und an den Ohren herumgeschleift, immer wieder ist zu sehen, wie geschwächte Kühe an Seilen über den Boden gezerrt werden.

Es sind Videoaufnahmen, die die Tierschutzorgansiation "Soko Tierschutz" öffentlich gemacht hat. Sie stammen demnach aus dem Zeitraum Mai bis Juli und wurden offenbar auf dem Gelände einer Sammelstelle für Tiere in Werne bei Unna aufgenommen. Hier landen vor allem alte und kranke Kühe und Pferde, die dann zum nahen Schlachthof oder ins Ausland transportiert werden. Die Sammelstelle gehört der Firma Mecke, die in Werne auch eine Metzgerei, einen Schlachthof und eine Firma für Tierfutter betreibt.

Polizei-Razzien in Schlachtbetrieben

Ausgelöst durch die Aufnahmen hatte die Polizei vergangenen Donnerstag in mehreren Schlachtbetrieben in NRW Razzien durchgeführt - unter anderem bei Mecke in Werne. Das ARD-Magazin Fakt hatte am Dienstag zuerst darüber berichtet.