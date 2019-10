Tierärzte fehlen auf dem Land

Ein großes Problem sind offenbar die Arbeitsbedingungen in den Landtierarztpraxen: "Die Viehzuchtbetriebe werden immer größer, die Zahl der sie betreuenden Tierärzte nimmt ab", sagt Susanne Platt von der Bundestierärztekammer. Der Stress nehme zu, häufige Überstunden seien für viele Nutztierärzte die Regel. "Die Burnout- und Selbstmordrate ist hier, wie in allen Heilberufen, sehr hoch."

Mehr Tiere, weniger Arztpraxen

Problem: Massentierhaltung bei Ärztemangel

Präzise Zahlen zu Nutztierpraxen speziell in NRW gibt es nicht. Deutschlandweit jedoch sank die Zahl nach Angaben des Bundesverbands praktizierender Tierärzte von 1.438 im Jahr 2007 auf 1.125 im Jahr 2017. Demgegenüber sind die Zahlen der Tiere, die sie betreuen müssen, allein in NRW enorm: Rund 7.000 Schweinehaltungs-Betriebe mit insgesamt fast sieben Millionen Schweinen zählte die Landesstatistik NRW im vergangenen Jahr, in 629 Rinderbetrieben wurden knapp 1,4 Millionen Rinder gehalten.

Als Folge ist ist der Wert des einzelnen Lebenwesens in der Massentierhaltung mittlerweile so gering, dass eine Behandlung gemessen an dem Gewinn, den das Tier einbrächte, nicht lohnt.

Versicherung oft nicht ausreichend

Ein weiteres Problem sei die Absicherung, sagt Platt. Bricht in einem Viehzuchtbetrieb eine anzeigepflichtige Tierseuche aus, hafte der Tierarzt persönlich, wenn er eine Untersuchung startet ohne einen schriftlichen Auftrag der zuständigen Landesbehörde.