Der Plan des Unternehmens sei "kein ungewöhnlicher Schritt im internationalen Wettbewerb" , so Wirtschaftsministerin Neubaur, "aber birgt natürlich Risiken, auf die wir als Landesregierung sehr genau schauen" . So sei bei den Plänen für Marine Systems "für unsere Verteidigungsfähigkeit entscheidend ", dass die "Resilienz der Bundesrepublik" gewährleistet bleibe. Das Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) baut unter anderem U-Boote.

Die Börsennotierung von Marine Systems ist laut ThyssenKrupp noch in diesem Kalenderjahr geplant. Hierbei soll nach Angaben des Unternehmens ein Minderheitsanteil abgegeben werden.

Die Wirtschaftsministerin will auch den geplanten Börsengang des Stahlhandels genau beobachten. Man stehe in Austausch mit Unternehmen, Betriebsrat und Gewerkschaft, so Neubaur.

CDA fordert Engagement von Kanzler Merz