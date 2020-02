"Dammbruch", "Schande", "unerträglich": NRW-Stimmen zur Wahl in Thüringen

Das überraschende Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sorgt auch in NRW für Diskussionen. Vertreter von SPD, Grünen und Linken kritisieren die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD. So sprach der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann von einem "Tabubruch".