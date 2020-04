Politische Themen im Schatten von Corona

Dieser hatte bereits Anfang April in einem Brief an die Landesregierung die bestehenden Fristen hinterfragt. NRW- SPD Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty forderte in der Rheinischen Post, dass " spätestens im Mai Klarheit herrschen " muss. Die Grünen in NRW sorgen sich, dass schon die erste Frist zur Aufstellung der Kandidatenlisten am 16.06.2020 nicht gehalten werden kann.

"Masterplan Grundschule" lässt auf sich warten