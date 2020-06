Leverkusener Brücke: Kündigungspläne schon 2018

Die Kündigung der Baufirma Porr für den Neubau der Leverkusener Rheinbrücke wurde früher als bislang bekannt diskutiert. Das geht aus Schriftverkehr aus dem NRW-Verkehrsministerium hervor, der dem WDR-Magazin Westpol vorliegt.

Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) hatte im Landtag vor zwei Monaten erklärt, dass erstmals im Februar 2019 zusammen mit der Baufirma verschiedene Szenarien diskutiert worden seien, darunter auch eine mögliche Kündigung. Tatsächlich kündigte das Land erst im April 2020 der Baufirma, wegen zahlreicher Mängel an Stahlbauteilen aus China. Die Baufirma weist bisher alle Vorwürfe zurück.

Baufirma sollte ins Ministerium einbestellt werden