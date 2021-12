2G-Plus für Geboosterte: Hotels klagen über Mehraufwand

"Das ist sehr ärgerlich, dass wir das um Heiligabend erfahren haben und nun so kurzfristig umsetzen müssen" , sagt Andreas Deimann. "Das ist wirklich ein tolles Geschenk, das man uns da unter den Baum gelegt hat."

Das Hotel habe zwar schon seit längerem ein eigenes Testzentrum aufgebaut, aber: der Verwaltungsaufwand sei groß, so Reimann. "Für unsere Gäste ist das sehr umständlich und es ist auch unklar, wie das genau funktionieren soll."

NRW stimmt erst für den bundesweiten Kurs - und weicht dann ab

Mitte Dezember hatten sich die Gesundheitsminister der Länder, unter ihnen auch Karl-Josef Laumann für NRW , noch einen anderen Kurs abgestimmt. Menschen mit Booster-Impfung, also dreifachem Impfschutz, sollten fortan von der Testpflicht bei 2G-Plus-Regeln befreit werden. Nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern sollte weiterhin ein Test notwendig sein. Eine "sinnvolle Maßnahme" und einen "Anreiz für die Booster-Impfung" nannte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Entscheidung damals.

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU)

Umso überraschter sind viele, dass der Absatz in der neuen Corona-Schutzverordnung fehlt. Das NRW -Gesundheitsministerium ( MAGS ) hat sich auf WDR -Anfrage noch nicht ausführlich dazu geäußert, schrieb aber am Freitag auf Facebook: "Für Menschen mit einer Auffrischungsimpfung gelten die 2G-plus-Regelungen gleichermaßen. Das liegt an der derzeit noch unklaren Datenlage bezüglich Omikron."

Lauterbach: Omikron ändert die Lage