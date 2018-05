Terrorismus: NRW-Justiz gründet Spezialeinheit

Derzeit hat die Polizei in NRW 383 Gefährder unter Beobachtung. Die Staatsanwälte kommen dann ins Spiel, wenn Gefährder strafrechtlich auffallen. Die Zentralstelle zieht diese Verfahren an sich, auch wenn es um Ladendiebstahl oder Drogenhandel geht - um Vergehen also, die nichts mit Terrorismus zu tun haben.

"Es könnte aber dazu führen, dass wir die Gefährder in Haft bekommen und sie so aus dem Verkehr ziehen" , sagt Biesenbach. Die Zentralstelle soll über jeden Gefährder und seine "Gesamtschuld" informiert sein.

Es fehlt eine bundesweite Datenbank

Allerdings hat die Spezialeinheit nur einen Überblick über das, was sich die Gefährder in NRW zu schulden kommen lassen. Werden sie in anderen Bundesländern straffällig, sind die Behörden dieser Länder zuständig. Ein Austausch findet laut Biesenbach zwar statt. Aber noch gibt es keine zentrale Datenbank.

Angesiedelt ist die Zentralstelle in Düsseldorf. Derzeit arbeiten dort sechs Staatsanwälte, bewilligt sind noch 15 zusätzliche Stellen.

Stand: 30.05.2018, 14:40