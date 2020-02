Grüne: "Die Zeit ist reif."

Grüne sehen gut Gründe für generelles Tempolimit

Die Grünen im NRW -Landtag sprechen sich klar für ein Tempolimit aus. Einen entsprechenden Antrag haben sie Mittwoch ins Plenum eingebracht. Danach sollte die Landesregierung aufgefordert werden, sich bei der Abstimmung im Bundesrat am Freitag (14.02.2020) für ein Tempolimit von 130 km/h auszusprechen. Denn: "Es gibt gute Gründe für ein Tempolimit: Klimaschutz, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss und Stauvermeidung" , zählte Grünen-Fraktionschef Klocke in der Debatte auf.