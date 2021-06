Grüne in NRW fordern generelles Tempo 30 in Ortschaften

Antrag bald im Plenum

In ihrem Antrag fordern die Grünen nun Unterstützung vom Land NRW: Es solle sich in Absprache mit dem Bund dafür einsetzen, dass Kommunen in Modellversuchen wie in Aachen oder Bonn flächendeckend Tempo 30 verhängen können. Außerdem will die Fraktion, dass 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit grundsätzlich in der StVO landet. Kommende Woche soll der Antrag ins Plenum eingebracht werden.

Stand: 08.06.2021, 16:00