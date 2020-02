Nicht immer kann ein Notarzt mit zum Einsatz fahren, wenn irgendwo ein Krankenwagen gerufen wird. Dennoch kann er einen Blick auf den Patienten werfen, auch wenn er physisch gar nicht vor Ort ist: Telemedizin macht's möglich. Was nach Zukunftsmusik klingt, wird in Aachen schon seit Jahren praktiziert. Und das so erfolgreich, dass das Telenotarzt-System nun landesweit eingeführt werden soll.

Unterzeichnung am Tag des Notrufs

Laumann ließ sich in Düsseldorf das System erklären