Elektroschock-Pistolen: NRW-Polizei bekommt dauerhaft Taser

In den Großstadt-Behörden wird es praktisch so sein, dass in einem Streifenwagen jeder Beamte einen Taser hat. Nach der Schicht wechseln die Geräte ihre Träger. Die Elektroschock-Pistolen der Firma Axon sind knallgelb und sind so mit Absicht schon von weitem an der Uniform zu erkennen.

Umstrittene Schock-Pistolen

Im Gegensatz zu Pfefferspray wirken Taser auch bei Menschen, die betrunken sind oder unter Drogen stehen. Diese Personen haben allerdings auch ein erhöhtes Risiko, dass der Taser ihnen schwere gesundheitliche Schäden zufügt. Die Elektroschock-Pistolen sind deshalb umstritten.

In den USA gab es über Jahre insgesamt mehr als tausend Todesfälle nach Taser-Einsätzen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass bei mehr als jedem siebten Fall der Elektroschock die Todesursache war oder den späteren Tod mit herbeigeführt hat. Zusätzlich gibt es die Befürchtung, dass Polizisten die Taser mit 50.000 Volt zu häufig einsetzen, weil sie eine Schusswaffe haben, die vermeintlich nicht tödlich ist.

Stand: 28.10.2021, 15:03