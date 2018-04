WDR: Können sich die klammen NRW -Kommunen die Verdi-Forderung überhaupt leisten: sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten - mindestens aber 200 Euro pro Monat?

Frank Christian Starke

Starke: Viele Städte - auch und besonders in Nordrhein-Westfalen - sind in einer sehr engen und angespannten finanziellen Situation. Gerade in den unteren Lohngruppen im öffentlichen Dienst wären 200 Euro kein Plus von sechs, sondern eher von acht bis zehn Prozent. Das wäre für ärmere Städte einfach zu viel. So das Argument der Kämmerer. Auf der anderen Seite gibt es das Problem, dass Kommunen fürchten, als Arbeitgeber nicht mehr attraktiv genug zu sein für Fachkräfte wie Mediziner oder Ingenieure. Da ist deshalb schon der Wille da, bei diesen gut verdienenden Beschäftigen was oben drauf zu packen. Hier muss jetzt in den Gesprächen eine Balance gefunden werden - bei Höhe und Struktur des Tarifabschlusses.