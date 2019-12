Schulministerium benennt weitere Talentschulen

NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) hat am Donnerstag (12.12.2019) in Düsseldorf bekannt gegeben, welche weiterführenden Schulen in der zweiten und letzten Runde am Schulversuch für mehr Bildungsgerechtigkeit teilnehmen werden. Sie benannte 25 weitere Talentschulen aus allen fünf Regierungsbezirken.