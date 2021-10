Was passiert, wenn Wüst nicht gewählt wird?

Es ist nur ein Gedankenspiel, bei der gegebenen Ausgangslage fast schon Science Fiction: Aber was geschieht, wenn der einzige Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommt? Tatsächlich ist bis ins Detail geregelt, was in weiteren Wahlgängen anders ist und was passiert, sollte Wüst womöglich komplett durchfallen. Hier kommen fünf mehr oder weniger wahrscheinliche Szenarien.

Fall 1: Der erste Wahlgang

In der ersten (und vermutlich einzigen) Abstimmung braucht Wüst die Mehrheit aller Landtagsabgeordneten. 100 Stimmen der 199 Parlamentarier und Parlamentarierinnen müssen auf ihn entfallen - das entspricht haargenau den Stimmen der beiden Regierungsfraktionen von CDU und FDP. Bei allen bisherigen Abstimmungen hat diese hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit gereicht.

Tanzt aber nur ein Abgeordneter aus der Reihe und Wüst erreicht diese Zahl nicht, kann - laut Landesverfassung, Artikel 52 - binnen 14 Tagen ein neuer Wahlgang stattfinden. Wahrscheinlicher aber ist, dass der zweite Wahlgang direkt im Anschluss stattfindet - vorausgesetzt natürlich, Hendrik Wüst will dies und die CDU schlägt ihn erneut zur Wahl vor.