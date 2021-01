Wie die CDU in NRW die Zeit nach Armin Laschet plant

Blick nach vorn

Wie auch immer der CDU-Bundesparteitag entscheidet: Danach sind in der CDU hierzulande wieder alle Augen nach vorn gerichtet. Ein gutes Abschneiden bei der Bundestagswahl in diesem Herbst wäre wichtig, ein Sieg bei der Landtagswahl 2022 Pflicht. Seit Armin Laschet seine Ansprüche auf den CDU-Chefsessel im Adenauer-Haus angemeldet hat, machen sich führende Christdemokraten in NRW Gedanken: über den Landesvorsitz und über die Frage, wer Ministerpräsident werden könnte.

Wer übernimmt den CDU-Vorsitz in NRW?

Sollte Laschet gewinnen, müsste zunächst der Landesvorsitz in die Hände eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin gelegt werden. Immerhin: NRW ist der CDU-Landesverband mit den meisten Mitgliedern. Hier gilt derzeit ein Übergangsszenario als wahrscheinlich.

Innenminister Herbert Reul und Finanzminister Lutz Lienenkämper

Immer wieder genannt: Herbert Reul. Der Innenminister hat in den vergangenen Jahren enorm an Profil im eigenen Lager gewonnen. Ihm attestiert man, keine eigenen Ambitionen mehr zu haben - Reul wird nächstes Jahr 70. Er könnte die CDU führen und den Übergang vorbereiten.

Bliebe Laschet Ministerpräsident?

Etwas komplizierter ist die Frage, wie es mit dem Amt des Ministerpräsidenten weitergeht. Klar scheint, dass Laschet in jedem Fall, auch als Kanzlerkandidat, sein Amt in Düsseldorf bis September behalten wird. Schon Johannes Rau (SPD) hat 1987 als NRW-Ministerpräsident einen Bundestagswahlkampf seiner Partei bestritten.

Armin Laschet (r.) mit seinem Vize Joachim Stamp (FDP)

Sollte ein Kanzlerkandidat Laschet die Bundestagswahl verlieren, könnte er an den Rhein zurückkehren und einfach weitermachen. Wie Rau. Mit Blick auf die Aussichten, im Frühjahr 2022 wieder stärkste Kraft zu werden, würde sein Landesverband das wohl mittragen.



Müsste er sich als Oppositionsführer im Bundestag verdingen, bräuchte es allerdings zwingend eine Nachfolge in der Staatskanzlei.

Übergang oder Generationenwechsel?

Die bräuchte es auch, wenn Laschet tatsächlich Angela Merkel als Bundeskanzler nachfolgen sollte. Für diesen Fall sind zwei Szenarien denkbar: Die erste Variante wäre auch eine des Übergangs. Nur jemand mit Landtagsmandat -so schreibt es die Landesverfassung vor- kommt dafür in Frage.

Heiß gehandelt: Hendrik Wüst (45), Verkehrsminister aus dem Münsterland und ehemaliger Generalsekretär seiner Partei. Genannt werden auch Bodo Löttgen (61), Fraktionsvorsitzender, und Lutz Lienenkämper (51), Finanzminister.

Die zweite Variante wäre, nicht auf Übergang, sondern auf Sieg zu setzen und jemanden zum Laschet-Nachfolger zu machen, der auch als Spitzenkandidat die Landtagswahl bestreiten und für die CDU auch gewinnen kann.

Ein politisches Talent

Verkehrsminister Hendrik Wüst

Jetzt wird die Luft dünner. Wäre es Wüst, könnte er den Amtsbonus nutzen und in den Wahlkampf gehen. Wüst gilt als politisches Talent, hat sich in seiner Zeit als Generalsekretär unter Jürgen Rüttgers aber nicht nur Freunde gemacht. Doch das liegt nun schon Jahre zurück. Er hat inzwischen Regierungserfahrung und ist in der Partei gut vernetzt. Wahlkampf kann er auch. Er gilt als konservativ, aber modern, stünde für einen Generationenwechsel.

Politische Ambitionen werden auch Ina Scharrenbach (44) nachgesagt. Sie ist derzeit Bauministerin, hat allerdings 2017 auf ihr Landtagsmandat verzichtet und müsste darauf hoffen, dass die Partei sie auch ohne Amtsbonus zur Spitzenkandidatin macht.

Unsichere Aussichten

Bei all diesen Gedankenspielen ist den Verantwortlichen in der Partei klar, dass sie vor einer großen Aufgabe stehen. Ein Sieg bei der Landtagswahl ist alles andere als ein Selbstläufer. Hinzu kommt: Der Ausgang der Bundestagswahl im Herbst ist für die Landtagswahl ein gutes halbes Jahr später maßgeblich.

Je nachdem, wie die Stimmung in der Republik dann ist, könnte die politische Großwetterlage die Chancen auf einen neuerlichen Wahlsieg in Düsseldorf sogar schmälern. Dann droht das, was die CDU dieses Mal auf jeden Fall verhindern will und der Stachel säße noch tiefer.

Stand: 15.01.2021, 10:51