Viele NRW-Unis sammeln Hilfsgelder für Studierende

Bis März arbeitete Chantal Czaja in einer Psychotherapiepraxis. Dann blieben wegen Corona die Patienten weg - und sie verlor ihren Job. Seit Monaten ist die 20-jährige Psychologiestudentin auf Geld von Freunden und Familie angewiesen - eine belastende Situation. " Ich fühle mich schlecht, weil ich immer von anderen abhängig bin. " Inzwischen hat sie zwar drei kleinere Jobs. Trotzdem hat sie damit nicht mehr als 400 Euro im Monat zur Verfügung.

Chantal Czaja verlor ihren Nebenjob wegen Corona

So geht es seit Ausbruch der Corona-Pandemie vielen Studierenden. Laut einer Studie des Personaldienstleisters Zenjob haben 40 Prozent ihren Job verloren. Das Bundesbildungsministerium hat zwar eine Überbrückungshilfe bereitgestellt. Diese lief aber nur in den Monaten von Juni bis September und wurde dann ausgesetzt. Doch was tut das Land NRW ?

Landesregierung: Bafög-Verlängerung statt Hilfsgelder

Das NRW-Wissenschaftministerium verweist darauf, dass man die Bafög -Konditionen verbessert habe. Zudem seien Hilfen an Studierendenwerke gezahlt und zinslose Darlehen bereitgestellt worden.