Dramatischer Personalmangel in Kitas wegen Corona

Die Ergebnisse der seit 2015 jährlich durchgeführten Umfrage des VBE Bundesverbands (u.a. in Zusammenarbeit mit dem NRW-Landesverband) wurden am Dienstag auf dem Deutschen Kita-Leitungs-Kongress in Düsseldorf vorgestellt. An der Umfrage beteiligten sich laut VBE 4.426 Kita-Leitungen aus ganz Deutschland, in NRW waren es rund 550. Insgesamt gibt es laut VBE 57.594 Kitas in Deutschland. Damit hätten sich 7,7 Prozent an der Umfrage beteiligt.

Auch die Eltern machen Arbeit

Nahezu jede zweite vom VBE befragte Kita (46,5 Prozent) gab an, dass der Corona bedingte Mehraufwand bei 30 Prozent liege. Fast in jeder dritten Kita gehörte zu den größten Problemen, dass sich Eltern nicht an die Corona-Vorgaben gehalten haben.

Noch problematischer ist für die Kita-Leitungen das Agieren der Landesregierung: 70,3 Prozent der Befragten bemängelten ständig wechselnde und/oder unklare Vorgaben und damit fehlende Planungssicherheit durch das Land.