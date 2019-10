Es gibt viel zu wenig Lehrer in NRW. Noch zu Beginn des neuen Schuljahres waren tausende Stellen unbesetzt. Das liegt unter anderem an unattraktiven Arbeitsbedingungen - vor allem in den Grundschulen. Aber auch bei den praktizierenden Lehrern hapert es häufig - vor allem an zeitgemäßer Fortbildung. Das zeigt ein Bericht, den das Schulministerium in Auftrag gegeben hatte und am Montag (28.10.2019) vorstellte.

So fehlt dem Land offenbar ein grundsätzlicher Überblick dazu, welche Weiterbildungsmaßnahmen an welchen Schulen überhaupt gebraucht werden. Der genaue Bedarf müsse als Erstes systematisch erfasst werden, befanden die Gutachter. Erst dann könne das Land genau auf die Bedürfnisse der verschiedenen Schulen eingehen.