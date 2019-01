Inklusion in NRW: Da geht noch mehr

Mobilität

Hier sieht das Institut großen Handlungsbedarf. Vielfach würde die Fortbewegung zum " Hindernislauf ", so Aichele. Auch wenn es in den letzten zehn Jahren große Anstrengungen gegeben habe, das Ziel " völliger Barrierefreiheit " sei noch nicht erreicht.

Bildung

Das Ziel sei hier eine Inklusion ohne Sondereinrichtungen. NRW habe bislang kaum Fortschritte gemacht. 2009 seien 5,2 Prozent aller Schüler mit Behinderungen auf eine Regelschule gegangen, im Schuljahr 2016/2017 (die aktuellsten Daten) seien es 4,6 Prozent gewesen.