Studierende helfen Schülern bei Corona-Aufholjagd

Ausgefallener Unterricht, Home Schooling, vielleicht auch mal eine Corona-Quarantäne. Schülerinnen und Schüler wurden in den vergangenen anderthalb Jahren ständig beim Lernen unterbrochen.

Jetzt soll die Aufholjagd beginnen. Dabei helfen soll das Programm "students@school". Das NRW -Bildungsministerium in Düsseldorf fördert es mit zehn Millionen Euro.

Studierende kriegen 15 Euro pro Stunde

Und das ist der Plan: Studierende gehen im Schnitt sieben Wochenstunden an Schulen und unterstützen die Lehrkräfte. Zum Beispiel in Kleingruppen helfen sie Kindern aller Schulformen, den durch Coronapausen verlorenen Stoff nachzuholen. Nicht nur, aber insbesondere, geht es um sprachliche und mathematische Grundkompetenzen in den Klassen 1 bis 6.

Schulklasse statt Vorlesung?

Angesprochen sind ausdrücklich nicht nur Lehramtsstudenten, sondern auch Teilnehmer anderer Studiengänge mit laut Ministerium "sozialer beziehungsweise psychologischer Ausrichtung" . Die Studierenden würden sich durch die Erfahrungen an den Schulen zusätzliche Kompetenzen erwerben. Die jeweiligen Hochschulen könnten außerdem entscheiden, ob sie den Teilnehmern die Unterrichtszeit als Berufspraktikum anerkennen. Weiterer Vorteil sei der Verdienst, pro Stunde gibt es 15 Euro.

Programm startet im Ruhrgebiet

Das Programm startet an Schulen im Ruhrgebiet mit den Unis in Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen. Laut den Verantwortlichen werden gerade Studierende angeworben, es gebe auch schon erste Bewerbungen. Ab Januar soll das Programm dann auf ganz NRW ausgeweitet werden.

Wer mitmachen will, wird übrigens vorher geschult. Die kostenlose Qualifizierung umfasst 20 Stunden.

Elternvertreter fordern dauerhafte Lösungen

Die Landeselternkonferenz NRW findet die Idee im Grunde gut, mahnt aber zugleich dauerhafte Lösungen an. "Wir brauchen langfristig mehr Personal" , sagt deren Vorsitzende Anke Staar. Die Schulen bräuchten verlässliche Bausteine und nicht immer nur neue Fördermaßnahmen.