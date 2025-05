Strukturwandel im Rheinischen Revier: Alarmruf der Kommunen

Aus dem Rheinischen Braunkohle-Revier soll eine Zukunftsregion werden - das ist der Anspruch der schwarz-grünen NRW -Landesregierung. Doch aus Sicht der Anrainer-Kommunen läuft gerade sehr viel in die falsche Richtung. In einem 16-seitigen Brief wendet sich die "Bürgermeisterkonferenz der Tagebau-Anrainer und Kraftwerksstandorte" an das NRW-Wirtschaftsministerium. Das Schreiben liegt dem WDR vor. Es ist ein Alarmruf voller Klagen und Vorwürfen - unterfüttert mit konkreten Beispielen. Unter anderem geht es auch um den Einsatz der milliardenschweren Fördergelder, die den Strukturwandel in der Braunkohle-Region unterstützen sollen.

Stellvertretend für die Anrainer-Kommunen schildern die Bürgermeister von Elsdorf, Bedburg und Jülich, Andreas Heller, Sascha Solbach und Axel Fuchs in dem Schreiben, wo was falsch läuft und wo sie dringenden Handlungsbedarf sehen.

Vorwurf: Willkür und Intransparenz

Die Bürgermeister beklagen zum Beispiel willkürliche Entscheidungen und fehlende Transparenz. So gebe es eine "'Förderung nach Zuruf' in einer Art 'Closed Shop'" , zu dem die kommunalen Akteure keinen Zugang hätten. Und sie beklagen "ein sehr willkürliches Fördern von sogenannten 'Eh-Da'-Projekten" einzelner Ministerien der Landesregierung.

Es fehle ein "roter Faden der Förderung" . So seien in der Vergangenheit Anträge der Anrainer auf Förderung von Bildungsprojekten abgelehnt worden, während aktuell in Einzelfallentscheidungen zahlreiche Bildungsprojekte gefördert würden. Insbesondere Projekte, die in die Zuständigkeit verschiedener Ministerien fallen, hätten es schwer. Die Rede ist " von einem mühsamen Prozess ":

"Dort wird dann auf Sachbearbeiter-Ebene in Gutsherrenart die Förderwürdigkeit einzelner Projektbausteine infrage gestellt." Schreiben der Anrainer-Kommunen an das NRW-Wirtschaftsministerium

Vorwurf: Falsche Förderschwerpunkte

Außenansicht von Schloss Türnich

In konkreten Beispielen listet das Schreiben die nach Ansicht der Anrainer-Kommunen falschen Förderschwerpunkte auf. An mehreren Stellen wird die Förderung von Schloss Türnich in Höhe von 33 Millionen Euro kritisiert, da das Schloss in der Vergangenheit bereits mit Millionenbeträgen gefördert worden sei. Hier und bei der " Modellfabrik Papier " in Düren sei die Förderung " unter erheblicher Strapazierung eines Zusammenhangs mit dem vorgezogenen Kohleausstieg " erfolgt.

Ein weiteres Beispiel: die " energetische Sanierung kommunaler Gebäude " sei zwar nötig, aber keine Aufgabe des Strukturwandels. Auch die " Förderung von Park+Ride-Parkplätzen mit Mitteln des Strukturwandels in Höhe von umgerechnet 50.000,- Euro je einzelnem PKW-Stellplatz " werde zu " keinerlei Akzeptanz des gesamten Strukturwandelprozesses in unserer Region führen ", das Gegenteil sei der Fall.

Vorwurf: Betroffene Kommunen seien von Förderungen ausgeschlossen

Wenn eine Kommune öffentliche Fördergelder erhalten will, ist dies mit einem enormen Aufwand verbunden. Allein die bürokratischen Hürden bei der Antragstellung fressen Zeit. Ist ein Förderbescheid erfolgt, geht die Arbeit für die Kommunen weiter, denn nun müssen sie dokumentieren, dass die öffentlichen Gelder auch sachgerecht verwendet wurden. Das ist ein Grund, weshalb Städte und Gemeinden häufig Förderoptionen ungenutzt lassen.